'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!

AK Parti tarafından hazırlanan ve "Aile Paketi" olarak bilinen yeni kanun teklifiyle sosyal medyada köklü bir değişim yaşanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Herkesin kimliği belli olacak" sözleriyle duyurduğu düzenleme, anonim hesaplar üzerinden yapılan itibar suikastlarını ve bilgi kirliliğini hedef alıyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, sosyal ağ sağlayıcıları kimlik doğrulama mekanizmalarını kurmak zorunda kalacak.

15 Şubat 2026 07:36
Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik köklü değişiklikler içeren ve kamuoyunda "Aile Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına kimlik doğrulama ve yaş sınırı mekanizması mecburiyeti getirilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve yargısız infazlara dikkati çekerek "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak" dedi.

Trol hesaplar ile itibar suikastlarına müdahale edileceğini vurgulayan Gürlek "Sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa, hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak" ifadelerini kullandı. Söz konusu düzenleme 'Aile Paketi'ne dahil edilebilir.

15 YAŞ ALTINA SINIRLAMA

Teklif ile 15 yaşından küçüklere sosyal medya hesabı açılması kesin olarak yasaklanırken, 18 yaş altı kullanıcıların sanal bahis ve sosyal medya erişimlerine biyometrik kısıtlamalar getirilecek. Ayrıca yasa dışı içeriklerin mahkeme kararı beklenmeksizin hızlıca kaldırılması sağlanacak.

Öte yandan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de benzer bir yaklaşımla, tüm hesapların cep telefonu numarasıyla eşleştirilmesini, bu kurala uymayan platformların internet trafiğinin kademeli olarak daraltılmasını içeren bir teklif sunmuştu. Düzenleme kapsamında sosyal ağların Türkiye'de telefon numarasıyla bağdaştırılmamış hiçbir hesabı barındıramayacağı öngörülmüştü.

MEVCUT ALTYAPI İLE SİSTEM KURULABİLİR

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'a değerlendirmelerde bulunan adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise Türkiye için e-Devlet entegrasyonlu bir model önererek "Mevcut dijital altyapı ile güvenli model kurulabilir. Kullanıcılar kimliklerini e-Devlet ya da benzeri resmi bir sistemde doğrular, ardından hesapları için şifreli bir doğrulama anahtarı kullanılır. Türkiye'den giriş yapıldığında platformlar kişinin kimlik bilgilerini görmez ve saklamaz; sadece hesabın gerçek bir kişiye ait olduğunu teyit eder. Ayrıca sahte tespiti için yapay zeka kullanılmalı" dedi.

Kırık, bu yöntemin hem sahte hesaplarla mücadeleyi güçlendireceğini hem de veri sızıntısı riskini azaltarak anonimliği hukuki çerçevede koruyacağını belirtti.

