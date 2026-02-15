Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak

Türkiye, terörün tamamen sonlandırılması için hukuki altyapıyı oluşturuyor. Mart ayında Meclis'e sunulması planlanan müstakil ve geçici yasa taslağıyla, varlığını sona erdirdiği tescillenen örgüt üyeleri için özel bir infaz rejimi hayata geçecek. Sadece PKK'yı kapsayacak şekilde sınırlandırılan düzenlemeden FETÖ veya diğer terör örgütlerinin yararlanmasının önüne keskin çizgilerle geçilecek.

15 Şubat 2026
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun ortak raporuna bu hafta son şekli verilmesi beklenirken, mart ayında gündeme getirilmesi planlanan müstakil ve geçici yasa taslağı üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

Yapılan planlamalara önce geçici bir yasa çıkarılacak, ardından da infaz düzenlemelerine yönelik adımlar atılacak. Müstakil ve geçici nitelikte olacak yasada, diğer suç tipleri ve örgütler bakımından emsal teşkil etmeyecek şekilde sınırlar keskin çizgilerle belirlenecek. Kanunun, sadece varlığını sona erdirdiği tespit edilen ve doğrulanan terör örgütleri bakımından uygulanacağı tarif edilecek. Böylece devamında çıkarılacak yasalardan FETÖ veya diğer örgütlerin yararlanmasının önüne geçilecek.

CEZASIZ KALMAYACAKLAR

Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra, bu yasaya bağlı olarak Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu başta olmak üzere ilgili kanunlarda değişiklikler yapılacak ve idari anlamda atılacak adımlar belirlenecek. Çerçeve yasa kapsamında çıkarılacak uyum yasalarından sonra, suça karışmamış PKK'lılara bir yıl içinde güvenlik makamlarına başvurmaları halinde mevcut TCK'da yer alan 'Etkin pişmanlık' hükümlerine benzer bir infaz rejimi uygulanacak.

Suça karışmamış olsa bile bu durumdaki örgüt üyelerine hiçbir ceza verilmemesi sözkonusu olmayacak.

Türkiye'ye dönen ve suç işlememiş olanlar cezaevine girmeyecek, ancak adli kontrol kurallarına tabi olacaklar.

5 yıllık süre içinde yeniden suç işlemezlerse, adli kontrol kapsamından çıkarılacaklar. Bir anlamda suç işlemeyenler cezasını cezaevinde değil; dışarda adli kontrolle infaz edecekler.

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILAR

Suç işleyenler veya halen cezaevinde olan örgüt üyelerine ilişkin ise ayrı bir infaz rejimi uygulanacak. Suç işleyen örgüt üyelerine herhangi bir af söz konusu değil.

Ancak cezalarının büyük bölümünü cezaevinde geçirenlerin kalan cezaları için dışarda infaz imkanı getirilmesi planlanıyor. Burada, işlenen fi ilin ağırlığı şartlı salıvermede önemli bir kriter olacak.

Örneğin ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezası alan örgüt üyelerinin 25 yılını cezaevinde geçirmesi durumunda, 10 yıllık bir şartlı salıverme hükümlerine tabi tutulabileceği belirtiliyor.

Ancak, sıkı adli kontrol kurallarına tabi tutulacaklar, yeniden suç işlemeleri durumunda tekrar cezaevine gönderilecekler. AK Parti kaynakları da suç işleyen örgüt üyelerinin hiçbir şekilde ceza kapsamı dışında tutulmayacağını belirterek, toplumda cezasızlık algısı oluşturacak bir düzenleme yapılmayacağını kaydetti.

ÖCALAN'IN DURUMU

Ceza İnfaz Kanunu'na (CİK) göre PKK elebaşı Abdullah Öcalan hiçbir şekilde şartlı salıverme hükümlerinden yararlanamıyor.

Öcalan'ın da diğer PKK'lılar gibi cezasının kalan bölümünü dışarda infaz etmesi gündeme gelecekse, CİK'te yer alan, 'Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkümiyet halinde, şartlı salıverilmenin uygulanmayacağı' hükmünün kaldırılması gerekiyor.

Bu konuda AK Parti cephesinde henüz verilmiş bir karar yok.

