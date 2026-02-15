Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!

Ramazan Bayramı sonuna kadar marketler ve toptancılar tüm ürün gruplarında herhangi bir zam yapmayacaklarına dair Ticaret Bakanlığı'na söz verdi. Bakanlık BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere tüm marketlerin mevcut fiyat listelerini alırken, bayram sonuna kadar yapacağı denetimlerde herhangi bir fiyat artışı tespit etmesi halinde ceza uygulayacak.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde GİMAT gibi gıda toptancı kuruluşları, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Tarım Kredi Kooperatifleri, Altunbilekler, Çağdaş, Yunus, Akyurt gibi zincir marketlerin üst yöneticileri, yerel marketleri temsilen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (Perder), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Halciler Federasyonu gibi meslek odaları ile bir araya geldi.

MARKETLER SÖZ VERDİLER



Gerçekleşen görüşmelerde et, süt ve süt ürünleri, bakliyat, yağ, unlu mamuller başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlandı.

Tüm katılımcılardan "zam yapmayacağız" sözü alan bakanlık yetkilileri aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte sahada yaptıkları denetimlerde tüm marketlere ilişkin fiyat listelerini de toparladı. Böylelikle Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek denetimlerde olası bir fiyat artışı ile karşılaşılması durumunda marketlere cezai işlem uygulanacak. Haksız fiyat uygulamalarında bulunan işletmelere 9 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında cezai işlem uygulanabilecek.

ŞİKAYET EDİN



Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Ramazan ayında sahadaki denetimlerin daha da sıklaştırılacağı belirtilerek, "Ramazan ayı boyunca piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret il müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir" denildi.

BARIŞ ŞİMŞEK