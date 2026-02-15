Çöpçatanlık siteleri 'yuva yıkma' sektörü

Ciddi evlilik vaadiyle faaliyet gösteren bazı çöpçatanlık siteleri, yuva kurmak isteyen vatandaşları mağdur ediyor. Yıllık ortalama 2 bin TL gibi bir ücret alan bu siteler, üyelik aşamasında herhangi bir kontrolde bulunmuyor.

Bu siteler aracılığıyla evlilik vaadiyle kandırılarak paraları alınan kadınlar, cinsel birlikteliğe zorlanıyor. EFT ve havale yoluyla aldıkları abonelik ücreti için makbuz düzenlemeyen siteleri, İçişleri Bakanlığı, Ticaret ve Hazine bakanlıkları mercek altına aldı.

SÜREKLİ ARTIYOR

Üye olan kişilere ilişkin herhangi bir yasal sorumluluk altına da girmeyen siteler sürekli artıyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Kurumsal yapıya sahip olmadıkları için kimler tarafından işletildiği net olarak bilinmiyor, Ticaret Odası, Vergi Dairesi kaydı bulunmuyor.

Vatandaşlardan kredi kartı, kimlik bilgileri gibi özel verilerini topluyorlar, paylaşılan özel fotoğrafları da arşivliyorlar. Vatandaşların gönderdiği cinsel içerikli fotoğraf ya da özel içerikli mesajların aleyhlerinde kullanılma riski bulunuyor.



Dolandırılan insanlar da 'Şikayet edersem itibarım zedelenir' endişesi yaşadıkları için faaliyetlerini sürdürüyor" dedi. Küçük sözlerine şöyle devam etti: "Aldıkları para karşılığında makbuz düzenlemeyen, EFT ve havale yoluyla ücret alan bu siteler için vatandaşlar Tüketici Hakem Heyeti'ne de başvuramıyor. Çünkü ellerinde makbuz ve karşı tarafta bir muhatap yok."

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Sema E.: Yaklaşık 3-4 aydır aktif olarak kullanıyorum ve bu süre boyunca çok fazla cinsel içerikli ve hakaret içeren mesajla karşılaştım.

Kenan D.: Evlilik sitesinin yanlışlarla dolu, insanları aldatan bir uygulama olduğunu gördüm. Neden kimse ilgilenip bu tür yanlış uygulamalara ceza vermez ya da kapatmaz, denetlemez? Yetkililer bir girip neler döndüğüne şahit olsunlar. İnsanlar ciddiyetle evlilik için buralara para yatırıyor, bu insanlara yazık değil mi?

Arzu D.: Abonelik yapmak isterken aylık 250 TL olarak gördüğüm bir paket için işlem yaptım. Amacım sadece denemek için 1 aylık abonelik almaktı; ancak işlem sonrası banka kartımdan 2 bin 998 TL çekildiğini görünce büyük bir şok yaşadım. Bu para ile kiramı yatıracaktım ve emekli olduğum için bu tutar benim için gerçekten çok önemli.

BARIŞ ŞİMŞEK