Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!

Emlak sektöründe sahte ilan, kayıt dışı aracılık ve spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele amacıyla uygulamaya alınan EİDS'in kapsamı genişletildi. Daha önce kiralık konut ilanları için geçerli olan sistem, artık satılık konut ve iş yeri ilanlarını da kapsıyor.

Buna göre ilan platformlarında yayımlanacak satılık taşınmaz ilanlarının, tapu ve mülkiyet bilgileriyle eşleştirilmesi zorunlu olacak.

Yetkilendirme e-Devlet ve Web Tapu üzerinden yapılacak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yeni uygulamada taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine girerek ilan verme yetkisi tanımlayacak. Mal sahipleri bu yetkiyi kendileri, bir yakınları veya bir emlak işletmesi adına oluşturabilecek.

Yetkilendirme olmadan satılık ilan açılması mümkün olmayacak. Verilen yetkiler yine e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek. Yetki belgesi en fazla üç ay süreyle düzenlenecek, talep edilmesi halinde süre uzatılabilecek.

İlanlarda EİDS ibaresi yer alacak



Doğrulama sürecinden geçen ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulaması yapıldı" ibaresi bulunacak. Böylece yetkisiz kişilerin ilan açmasının önüne geçilmesi, sahte hesaplar üzerinden fiyat manipülasyonu yapılmasının engellenmesi ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

"Yetkisiz aracılık ortadan kalkacak"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde, sistemin sektörde önemli bir temizlik sağlayacağını belirterek, "Yetkisiz 'ayakçı' olarak adlandırılan kişiler tamamen ortadan kalkacak. Sahte ilanlar ve dolandırıcılıklar büyük ölçüde engellenecek. EİDS'in satılık konutları da kapsaması hem tüketici hem sektör açısından son derece olumlu" dedi.