Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!

Emlak sektöründe "yetki doğrulaması" dönemi resmen başladı. Taşınmaz sahipleri artık e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine girerek kendileri, yakınları veya emlak işletmeleri için ilan yetkisi tanımlayacak. Yetkilendirme yapılmayan hiçbir taşınmaz ilan platformlarında yayınlanamayacak. Bu adımın, sektördeki kayıt dışı faaliyetleri ve ilan sitelerindeki bilgi kirliliğini tamamen bitirmesi bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 08:50, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 09:16
Yazdır
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlak sektöründe sahte ilan, kayıt dışı aracılık ve spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele amacıyla uygulamaya alınan EİDS'in kapsamı genişletildi. Daha önce kiralık konut ilanları için geçerli olan sistem, artık satılık konut ve iş yeri ilanlarını da kapsıyor.

Buna göre ilan platformlarında yayımlanacak satılık taşınmaz ilanlarının, tapu ve mülkiyet bilgileriyle eşleştirilmesi zorunlu olacak.

Yetkilendirme e-Devlet ve Web Tapu üzerinden yapılacak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yeni uygulamada taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine girerek ilan verme yetkisi tanımlayacak. Mal sahipleri bu yetkiyi kendileri, bir yakınları veya bir emlak işletmesi adına oluşturabilecek.

Yetkilendirme olmadan satılık ilan açılması mümkün olmayacak. Verilen yetkiler yine e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek. Yetki belgesi en fazla üç ay süreyle düzenlenecek, talep edilmesi halinde süre uzatılabilecek.

İlanlarda EİDS ibaresi yer alacak

Doğrulama sürecinden geçen ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulaması yapıldı" ibaresi bulunacak. Böylece yetkisiz kişilerin ilan açmasının önüne geçilmesi, sahte hesaplar üzerinden fiyat manipülasyonu yapılmasının engellenmesi ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

"Yetkisiz aracılık ortadan kalkacak"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde, sistemin sektörde önemli bir temizlik sağlayacağını belirterek, "Yetkisiz 'ayakçı' olarak adlandırılan kişiler tamamen ortadan kalkacak. Sahte ilanlar ve dolandırıcılıklar büyük ölçüde engellenecek. EİDS'in satılık konutları da kapsaması hem tüketici hem sektör açısından son derece olumlu" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber