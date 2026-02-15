Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Bıçaklanarak yaralandılar, sedyeden atlayıp gazetecilere saldırdılar

Aksaray'da gasba uğradıklarını iddia ettikleri şahıslar tarafından bıçaklanarak yaralanan 3 kişiden 2'si ambulansla getirildikleri hastanede sedyeden atlayıp gazetecilere saldırdı. Yaralarına aldırış etmeden gazetecilerin peşinden koşan yaralılar polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşatırken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, bıçaklama olayı sabah saat 04.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi Kılıçaslan Parkı arkasında yaşandı. İddiaya göre, parkın arkasında oturduklarını belirten 3 kişinin yanına gelen 2 kişi tarafından bıçak zoruyla önce sigaraları sonra da cep telefonları gasp edilmek istendi. Hasan Ö. (20), Ahmet Can D. (22) ve Özkadir E. (22) cep telefonlarını vermek istemeyince 2 şahıs tarafından vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayı gerçekleştiren saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken yaralılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri yaralıları bulurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi 3 ayrı ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada şahıslardan biri ambulansın kapısının açılmasıyla birlikte gazetecilerin görüntü aldığını fark ederek yattığı sedyeden atlayıp gazetecilere saldırdı. Şahıs polis memuru tarafından engellenirken sağlık ve polis memurlarına zor anlar yaşattı. Diğer ambulansla gelen ikinci yaralı da sedyeyle ambulanstan indirildiği sırada gazetecilere önce küfür ve tehditler yağdırdı, sonra sedyeden atlayıp gazetecileri kovaladı. Yaşanan saldırı ve kovalamaca anları anbean kameralara yansırken, hastane özel güvenliği ve polis ekipleri 2 yaralıyı güçlükle etkisiz hale getirerek acil servise aldı.

Yaralılar tedavi altına alınırken, polisin yaptığı ilk sorgulamada gasp edilmek istendiklerini, telefon ve sigara vermeyince şahısların bıçakla saldırarak yaraladığını söyledikleri öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların peşine düşerken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

