'Yurt Dışı İkametgah' oyunuyla lüks villalarda bedava tatil skandalı

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da, bazı kiracıların lüks villaları kiralayıp ikametgahlarını yurt dışında göstererek yıllarca kira ödemeden oturdukları ortaya çıktı. MERNİS kayıtlarındaki bu hile nedeniyle ev sahipleri, hukuki süreç başlatmakta zorlanırken, milyonlarca liralık bir mağduriyet zinciri oluştu.

Bodrum'un eşsiz manzaralı ve lüks villalarında yaşanan "kira vurgunu" pes dedirtti. İddialara göre, bazı kötü niyetli kişiler, kiraladıkları villalarda yıllarca tek kuruş kira ödemeden yaşamanın yolunu, yasal bir boşluktan faydalanarak buldu. Kiracıların, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında ikamet adreslerini yurt dışında göstermeleri, ev sahiplerinin hukuki yollara başvurmasını neredeyse imkansız hale getirdi.

Tebligat Çıkmazı ve Yıllarca Süren Mağduriyet

Ev sahipleri, kira borcunu ödemeyen kiracılara karşı yasal işlem başlatmak istediklerinde, karşılarına "yurt dışı ikametgah" engeli çıktı. Türkiye'de fiilen yaşamalarına rağmen, resmi kayıtlarda yurt dışında göründükleri için kiracılara tebligat yapılamadı. Tebligat Kanunu'nun, bu gibi durumlar için öngördüğü "ilanen tebliğ" gibi prosedürlerin uzun ve meşakkatli olması, tahliye süreçlerinin yıllara yayılmasına neden oldu.

Bu süre zarfında kiracılar, hiçbir bedel ödemeden lüks villalarda yaşamaya devam ederken, ev sahipleri ise hem kira gelirinden mahrum kaldı hem de evlerinin yıpranmasına tanık oldu. İki yıla yakın bir süre boyunca kira alamayan bir ev sahibinin, kiracılarının borçları nedeniyle elektriği kesilince eve kaçak elektrik hattı çektiklerini öğrenmesi, skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Villaları Harabeye Çevirip Gittiler

Uzun ve yıpratıcı hukuki süreçlerin sonunda evlerini geri alabilen mülk sahipleri, karşılaştıkları manzarayla ikinci bir şok yaşadı. Temiz ve eşyalı olarak teslim edilen villaların, demirbaşları kırılmış, içi çöplerle doldurulmuş ve adeta harabeye çevrilmiş halde bulunduğu belirtildi. Ev sahipleri, birikmiş kira alacaklarının yanı sıra, yüksek maliyetli tadilat masraflarıyla da karşı karşıya kaldı.

Avukatlardan 'Elektronik Tebligat' Çağrısı

Yaşanan bu ve benzeri olaylar, Bodrum'daki çok sayıda mülk sahibini mağdur etti. Konuyla ilgili açıklama yapan avukatlar, bu durumun münferit bir olay olmadığını, aynı kişilerin benzer yöntemlerle birçok ev sahibini dolandırdığını belirtti. Hukukçular, adaletin tecellisindeki gecikmelerin önüne geçmek ve benzeri mağduriyetleri önlemek için her vatandaşa zorunlu elektronik tebligat sisteminin getirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Aksi takdirde, mevcut yasal boşlukların kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmeye devam edeceği uyarısında bulunuyorlar.

