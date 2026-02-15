Adliyede yas: Hakim Şimşek için Bakan Gürlek'ten başsağlığı mesajı
Kırklareli Adliyesi'nde görevli hakim Burçay Şimşek, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak genç yaşta hayatını kaybetti. Vefat haberi yargı dünyasında büyük bir üzüntü yaratırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla taziye dileklerini iletti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırklareli'nde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek için taziye mesajı yayımladı.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kırklareli Adliyesi'nde görev yapan ve genç yaşta aramızdan ayrılan hakimimiz Burçay Şimşek'in vefatı, bizleri derinden üzmüştür. Meslek hayatının başında, görevini sorumluluk bilinciyle sürdüren kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."Genç hakim kalbine yenik düştü