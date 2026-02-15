Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Darphane kuruş basmayı durdurdu

Yüksek enflasyonun alım gücünü aşındırması, düşük değerli bozuk paraların kullanımını iyice azalttı. Küçük madeni paraların üretimi neredeyse durma noktasına gelirken, basım ağırlığı 1 TL ve 5 TL'ye kaydı.

Kaynak : Memurlar.Net
15 Şubat 2026
Darphane kuruş basmayı durdurdu

Artan fiyatlar karşısında değer kaybeden kuruşlar, günlük alışverişte işlevini büyük ölçüde yitirdi. Bu tablo, basım politikalarına da yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verileri, düşük değerli madeni paralarda üretimin ciddi biçimde azaltıldığını ortaya koyuyor.

2026 Ocak'ta küçük para basımı yok denecek kadar az

Resmi verilere göre 2026 yılı Ocak ayında toplam 37 milyon 890 bin adet madeni para dolaşıma çıkarıldı. Bu dönemde 25 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş hiç basılmadı. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 5 TL'den 10 milyon adet, 1 TL'den 25 bin adet, 50 kuruştan 2 milyon 70 bin adet, 10 kuruştan ise 180 bin adet üretildi.

Basımı yapılan 50 kuruş ve 10 kuruşların toplam parasal karşılığı ise dikkat çekici düzeyde düşük kaldı. Ocak ayında basılan 2 milyon 70 bin adet 50 kuruşun toplam değeri 1 milyon 35 bin TL olurken, 180 bin adet 10 kuruşun karşılığı yalnızca 18 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, üretim ağırlığının fiilen 1 TL ve 5 TL'ye kaydığını gösteriyor.

25 kuruş üretimi tamamen durdu

Son üç yılın rakamları küçük madeni paralardaki gerilemeyi net biçimde ortaya koyuyor. 25 kuruş 2023'te 124,8 milyon, 2024'te 105,7 milyon adet basılırken 2025'te üretimi tamamen sıfırlandı. 50 kuruş basımı 2023'te 158 milyon adetten 2025'te 37,2 milyona geriledi. 2025 yılında 10 kuruş yalnızca 1,08 milyon, 5 kuruş 180 bin, 1 kuruş ise 240 bin adetle sınırlı kaldı.

