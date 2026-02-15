Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
İndirim için geceden çadır kurup 8 saat yağmur altında beklediler

Sakarya'da şube açan dev perakende zincirinin teknoloji ürünlerinde yaptığı büyük indirimler ve ilk bin kişiye bin liralık hediye çeki kampanyası, kentte büyük yankı uyandırdı. Açılıştan saatler önce mağaza önünde toplanan vatandaşlar, çadır kurup mağaza açılışına kadar bekledi.

İndirim için geceden çadır kurup 8 saat yağmur altında beklediler

Adapazarı ilçesinde bulunan bir AVM'de 6 bin 500 metrekarelik modern konseptiyle Sakarya perakende sektörüne iddialı bir giriş yapan mağaza, Ramazan ayı yoğunluğunu açılış heyecanıyla yaşadı. '365 gün hesaplı fiyat' politikasıyla temel gıda, bakliyat ve sahur, iftar sofralarının vazgeçilmez ürünlerinde uygun fiyatlı koliler ve paket seçenekleri satışa sunuldu.

Mağazanın indirim fırsatlarından yararlanmak isteyen binlerce kişi, açılıştan yaklaşık 8 saat önce alışveriş merkezi otoparkı ve mağaza önünde toplandı. Bazı vatandaşlar araçlarında uyurken, bazıları kamp çadırı kurarak sabahladı. Yağışlı havaya rağmen dağılmayan kalabalığın oluşturduğu kuyruk ise yaklaşık 1 kilometre uzunluğuna ulaştı. Gece boyunca sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları ısınmak için ateş yakarken, bazıları battaniyelere sarılarak yağmur altında bekledi.

Mağaza yetkilileri ise vatandaşlara sıcak çorba, yağmurluk ve şemsiye dağıtarak destek sağladı. Sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk arttı. Özellikle teknoloji, şarküteri, beyaz ve kırmızı et ile temel gıda reyonlarında hareketlilik yaşanırken, indirimli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. İlk gelen bin kişi bin liralık hediye çeklerini alarak alışverişe başlarken, en çok ilgiyi oyun konsolları ve cep telefonları gördü. Uzun süre bekleyen vatandaşlar, kampanyanın yoğun ilgi görmesine rağmen memnun olduklarını dile getirdi.

"Geceden kamp kurmayı düşündük"

Sabah saatlerinden itibaren sırada bekleyen Halil Varol, "Sabah saat 05.00 sıralarında geldik. Saat 09.00'da açılacağını söylediler. Biz de erkenden yerimizi alalım istedik" dedi. Okan Altun, "7-8 arkadaş 23.00-00.00 sıralarında geldik. Geceden kamp kurmayı düşündük ve alacağım ürüne 10-15 bin lira indirimle sahip olabiliyorum. Çadır kurmaya değer" diye konuştu.

"Bu indirim kaçmaz, normalde fiyatlar iki katı"

İndirimden yararlanmak için erken saatlerde gelen Cem Ayvaz, "Bu indirim kaçmaz, normalde fiyatlar iki katı o sebeple erken gelmek mantıklı. Alacağımız ürünler normalde 46 bin lira olsa rahat 28 bin lira kardayız" şeklinde konuştu.

Aykut Öztürk ise, "Ben sabah 05.30'da geldim. Fiyatlar gayet güzel. Normalde 30 bin bandında olan bir ürün burada 19 bin lira civarında" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'dan geldim"

Ramazan alışverişi için mağaza açılışına gelen Çınar Aksoy, "Sabah saat 06.00'da geldik. Yağ, un, şeker açıkçası paramızın yettiği kadar alacağız" derken, Cenk Aşkın ise sabahın erken saatlerinde indirimli ürün almak için İstanbul'dan geldiğini aktardı.

"Açılışımızı duyan Sakarya halkı büyük önem verdi"

Şirket yöneticisi Uğur Ekiz de, 13. şubeyi Sakarya'da açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı dolayısıyla da özellikle kırmızı et, gıda grubunda güzel bir açılış yaptık. İlk bin kişiye bin lira hediye çekilişi ile açılışlarımıza devam ediyoruz. Özellikle dünya markası ürünlerle ve büyük kampanyalara müşterilerimizin teveccühü bulunmaktadır. Açılışımızı duyan Sakarya halkı büyük önem verdi. Her açılışımızda olduğu gibi bu açılışta da dünya markalarını, teknolojik ürünleri, oyun konsolları ve benzeri bütün ürünlerde kampanyalarımız oldu."

