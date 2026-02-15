Türkiye yaşlanıyor: 2050'de her 4 kişiden biri 'yaşlı' olacak

Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Meclis'te 'milli parklar' mesaisi: Kaçak avcıya ve doğayı bozana ceza
Meclis'te 'milli parklar' mesaisi: Kaçak avcıya ve doğayı bozana ceza
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye yaşlanıyor: 2050'de her 4 kişiden biri 'yaşlı' olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 verileri, Türkiye nüfusunun yaşlanma hızının korkutucu boyutlara ulaştığını gösteriyor. 65 yaş üstü nüfus bir yılda yaklaşık yarım milyon artarak 9,5 milyonu aşarken, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı %11,1'e yükseldi. Uzmanlar, 2050 yılında yaşlı nüfus oranının çocukları geride bırakarak %23'e ulaşacağı konusunda uyarıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 11:15, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 11:17
Yazdır
Türkiye yaşlanıyor: 2050'de her 4 kişiden biri 'yaşlı' olacak

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmet Koç, Türkiye'de 11,1 olan yaşlı nüfus oranının artmasının öngörüldüğünü belirterek, "2050'de ülkemizde yaşlı nüfusun oranının, çocuk nüfus oranının da üzerine çıkarak yüzde 23'e yükselmesi bekleniyor." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları'na göre, Türkiye'de 65 yaş üstü kişi sayısı 9 milyon 583 bin 59'a ulaştı.

Buna göre, 2024'te 9 milyon 112 bin 298 olan 65 yaş üstü nüfus, bir yılda 470 bin 761 kişi artış gösterdi. Bu kişilerin, toplam nüfus içindeki oranı da bir yılda 0,5 puan artarak yüzde 10,6'dan yüzde 11,1'e çıktı.

Yaşlı nüfusunda son 5 yıldaki artış da dikkatleri çekti. 2021'de 8 milyon 245 bin 124 kişinin 65 yaş üstünde olduğu görülürken, 5 yılda söz konusu kişi sayısının 1 milyon 337 bin 935 arttığı kayıtlara geçti.

- "Kadın başına düşen doğum sayısı 1,48 çocuğa kadar düştü"

Koç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Türkiye nüfusunun yaşlanmaya devam ettiğini ve nüfusun ortanca yaşının 34,9'a yükseldiğini bildirerek, "Yaşlı nüfusun payı toplam nüfus içinde yüzde 11'in üzerine çıktı. TÜİK'in yaptığı nüfus projeksiyonlarına göre bu eğilimin gelecekte de devam etmesi ve 2050'de ülkemizde yaşlı nüfusun oranının, çocuk nüfus oranının da üzerine çıkarak yüzde 23'e yükselmesi bekleniyor." diye konuştu.

Söz konusu dönemde nüfusun ortanca yaşının 44,8'e yükselmesinin beklendiğini ve bu gelişmenin arkasında iki temel demografik faktörün bulunduğunu aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun ilki, kadın başına düşen doğum sayısının son 50 yıl içinde 4,1 çocuktan 1,48 çocuğa kadar düşmesidir. İkincisi ise azalan ölüm hızlarına paralel olarak günümüzde erkekler için 78 yıla, kadınlar için ise 81 yıla yükselen doğumda yaşam beklentisidir. Bu iki faktörün birleşik gücü nedeniyle Türkiye nüfusunun ortanca yaşı ileri yıllarda da artmaya devam edecektir. Türkiye demografisinin en önemli dönüşümlerden biri, zaman içinde yaşlı nüfus oranının çocuk nüfus oranını önce yakalaması ve sonra da geçmesi olacak."

- "Doğum hızı artırılmalı"

Koç, yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu Japonya ve Kore gibi ülkeler ile birçok Batı Avrupa ülkesinde bu sürecin yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğini bildirerek, "Yaptığımız çalışmalar, doğurganlık hızının yakın gelecekte 1,4 seviyesine kadar gerileyeceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Demografik yaşlanmayı önleyebilecek tek mekanizmanın doğum hızlarının artırılması olduğunu dile getiren Koç, "Bunu yapabilmek için de çocuk ve doğum yardımı, vergi indirimi gibi nakdi, çocuğun bebeklik ve eğitim sürecindeki ihtiyaçları gibi ayni teşvikler verilmeli. Bunun yanında anne ve baba için uzun süreli ve ücretli doğum izinleri, bebekler için yaygın ve ücretsiz kreş bakımı ve özellikle anneler için doğum ve doğum izinleri sonrası işe dönüş garantisi gibi bütünleşik politikalara ihtiyaç bulunuyor. Türkiye yakın zamanda bu politikalardan bir kısmını devreye sokmuş olmasına karşın, bu politikaların hem maddi yönü hem de ebeveyn izni ve kreş uygulamaları yönünden Fransa ve İskandinav ülkelerinde olduğu gibi güçlendirilmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Koç, Türkiye'nin, aile ve nüfus politikalarını zamana yayarak önce doğurganlık hızını korumak, sonra da tedrici olarak artırmak yönünde politika ve stratejilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber