Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Meclis'te 'milli parklar' mesaisi: Kaçak avcıya ve doğayı bozana ceza
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
On bir ayın sultanı ramazan 19 Şubat'ta başlayacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta, Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta idrak edilecek.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.

- "Peygamberimiz bu ayda çokça Kur'an okur ve mukabele ederdi"

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahmet kapılarının açıldığı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ramazanda gündüz oruç tutulmasının emredildiği, gece ise ibadet edilmesinin tavsiye edildiğini söyledi.

Peygamberin, yılın diğer gecelerinden farklı olarak, ramazan gecelerinde birkaç gün cemaatle teravih namazı kıldığını aktaran Tiryaki, şunları kaydetti:

"Hz. Peygamber, farz olarak anlaşılır endişesiyle bu namazı cemaatle kılmaya devam etmeyeceğini ashabına ifade etmiştir. Hz. Peygamber'in vefatıyla bu endişe ortadan kalkınca, Hz. Ömer döneminden itibaren teravih namazı cemaatle düzenli bir şekilde kılınmaya tekrar başlanmıştır. Böylece Müslümanlar tarafından ramazan geceleri sünnete uygun bir şekilde ihya edilegelmiştir. Yine Müslümanlar, Peygamberimizin sahur yapmaları yönündeki teşvik ve tavsiyeleri gereğince sahura kalkmaya önem vermişlerdir."

Hz. Muhammed'in cömertliğinin ramazan ayında daha da arttığını belirten Tiryaki, "Peygamberimiz bu ayda çokça Kur'an okur ve mukabele ederdi. Peygamberimizin sünnetinden hareketle Müslümanlar asırlardır ramazan ayında hatimler okumuş, camilerde itikafa girmiş, infak ve tasadduklarını çoğaltarak sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir." dedi.

