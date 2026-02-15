Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Meclis'te 'milli parklar' mesaisi: Kaçak avcıya ve doğayı bozana ceza
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!

Sakarya'da eğitim veren Sezginler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hayata geçirdiği iş birliği protokolleri ile öğrencilerine mezuniyet garantili eğitim sunuyor. Antalya'daki zincir otellerde staj yapan ve aylık burs alan öğrenciler, daha lise sıralarındayken sektöre adapte oluyor. Okul Müdürü Arif Türkyılmaz, "Öğrencilerimiz sadece teorik bilgi değil, 3 dilde eğitim ve uygulama tecrübesiyle mezun oluyor" dedi.

Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!

Sakarya'da turizm lisesi öğrencileri, teorik eğitimin yanı sıra sahada işin inceliklerini öğrenerek sektöre nitelikli eleman olarak yetişiyor.

Konaklama ve seyahat ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında eğitim veren Sezginler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile zincir otel arasında 2022-2023 eğitim öğretim yılında "Mesleki ve Teknik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında şu ana kadar 180 öğrenci zincir otelin Antalya'daki konaklama tesislerinde geçen yıl mayıs-eylül aylarında staj görürken, bu yıl ilk mezun 30 öğrenciye istihdam sağlanacak.

Okulun 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıflarındaki 90 öğrenciye protokol çerçevesinde kasım-nisan aylarında burs veriliyor.

Ayrıca okulun uygulama otelinin resepsiyon, mutfak, pastane, kat hizmetleri ve çamaşırhane gibi bölümlerinde çalışarak iş hayatına hazırlanan öğrenciler, her gün taşımalı eğitim kapsamındaki yaklaşık 3 bin kişi için yemek ve 6 bin rol ekmek üretiminde de yer alıyor,

"Hem sektörün ihtiyaçları karşılanıyor hem de öğrencinin işe geçişini kolaylaşıyor"

Okul müdürü Arif Türkyılmaz, AA muhabirine, okulun "Anadolu Meslek" ve "Mesleki Eğitim" programlarında 550 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere ve dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirdiklerini, İngilizce'nin yanı sıra Almanca ve Rusça dil eğitimi de verdiklerini belirten Türkyılmaz, bunun öğrencilerin niteliğini artırdığını ve özellikle otelcilik alanında istihdamını kolaylaştırdığını kaydetti.

Türkyılmaz, okulun uygulama otelinin önemine işaret ederek, "Uygulama oteli, turizm liselerinin atölyeleridir. Bu atölyeler çocukların mesleki becerilerini geliştirmelerine, bilfiil uygulama yapmalarına, ekonomik olarak desteklenerek eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamaktadır." dedi.

Döner sermaye kapsamında yürütülen faaliyetlerle 2025'da 61 milyon lira gelir elde ettiklerini dile getiren Türkyılmaz, "Bunun 7 milyon 500 bin lirası öğrencilere ödenmiştir. Döner sermayenin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin gerçek iş üzerinde uygulama yapmaları ve ekonomik olarak desteklenmeleridir." diye konuştu.

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları işbirliğinde yürütülen protokolün önemine değinerek, "Protokol, hem sektörün ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor hem de öğrencinin işe geçişini kolaylaştırıyor. Özellikle burs sayesinde de öğrencilerin başarısını oldukça etkileyerek eğitim kalitesini yükseltiyor. Sektörle okul buluşmasını sağlıyor. Protokol, okulla sektör iç içe şekilde eğitim ve işletmelerde beceri eğitimini daha sağlıklı yürütmemize fırsat veriyor." ifadelerini kullandı.

"Mezun olduktan sonra iş aramak için uğraşmayacağım"

12. sınıf öğrencisi Erva Naz Kesim, Antalya'da staj gördüğünü ve burs aldığını belirterek, "Otelde staj yapmak, dil açısından çok etkili oluyor. Rusçam orada daha çok gelişti. İş kapsamı olarak da büyük otel olduğu için daha çok bilgi öğrendim. Protokol işe daha çok adapte olmamızı sağlıyor. Mesleki açıdan kendimizi geliştiriyoruz, işin detaylarını öğreniyoruz." dedi.

12. sınıf öğrencisi Tahsin Ali Köse de stajını Antalya'daki otelde yaptığını dile getirerek, "Her bölümden bir şeyler öğrendim. Mezun olduktan sonra otelde işe başlayacağım, iş aramak için uğraşmayacağım. Bilgili şekilde genç yaşta işe girmiş olacağım. 5 yıldızlı otelde çalışmak herkese nasip olmaz." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Hazal Irmak Salmanlı ise stajını okulun uygulama otelinde yaptığını kaydederek, "Staj döneminde deneyim edindim. Burada yemek yaparken öğretmenim olduğu için destek alabiliyorum, işimi öğrenebiliyorum. Mezun olduktan sonra bu işi deneyimlediğim için daha rahat çalışabileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

