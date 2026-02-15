Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emekliler için hazırlanan yeni PTT nakit destek kampanyasının detaylarını paylaştı. Maaşını 3 yıl boyunca PTT'den almayı taahhüt eden emekliler; fatura talimatı, PTTCell kullanımı ve repo alımı gibi ek işlemlerle toplamda 14 bin TL'ye kadar geri ödemesiz nakit desteği alabilecek. Başvurular Türkiye genelindeki tüm PTT şubelerinden yapılabilecek.

PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası hakkında açıklamada bulundu.

PTT Emekli Ödeme Kampanyası

Bakan Uraloğlu, kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini ifade ederek, "Bu şartı sağlayan emeklilerimiz, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabiliyor" açıklamasında bulundu.

Kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira, PTT üzerinden bir adet otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlandığını belirten Uraloğlu, "PTT üzerinden anlaşmalı bankada Kredili Destek Hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Başvuru sürecine de değinen Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

