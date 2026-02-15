'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen başka soruşturmalardan elde edilen bilgilerden yola çıkıIarak yapılan araştırmada, sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönünde şüphenin hasıl olduğu ve suçu işleyen şahısların tespit edilerek soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

Soruşturma sürecinde 78 şüpheliye yönelik araştırmada, 268 yabancı uyruklu şahsın sahte belgelerle ikamet izni aldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Tüm soruşturma kapsamında tespit edilen 78 şüpheliye yönelik bugün saat 07.00'de İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ illerinde bulunan adreslere eş zamanlı olarak yapılan yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde bulunan birçok doküman ve suç unsuruna el konulmuştur."

Açıklamada, henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.