Kendisine ait arazideki zeytin ağaçlarını kesen CHP İlçe Başkanı istifa etti

Muğla'nın Milas ilçesinde, kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelen CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, partisinden istifa etti.

15 Şubat 2026 13:20
Kendisine ait arazideki zeytin ağaçlarını kesen CHP İlçe Başkanı istifa etti

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, parti vizyonu ve yereldeki güçlü duruşun, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütün olduğu belirtilerek, "Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Muğla Valiliği, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine inceleme başlatmış, AK Parti İl Başkanlığı ve milletvekillerinden de zeytin ağaçlarının kesimiyle ilgili tepki gelmişti.

