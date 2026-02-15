Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada gözler terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun ortak raporunda olacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Meclis'te grubu bulunmayan partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek ardından da komisyon toplantısı için tarih belirlenecek.

O toplantıda, ortak raporun oylanması bekleniyor.

TASLAK RAPORDA "UMUT HAKKI" YOK

Taslak raporun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Taslak metinde, en çok tartışılan başlıklardan biri olan "umut hakkı"nın yer almadığı öğrenildi. Kayyum uygulamasına son verilmesine ilişkin ise tavsiye kararların yer aldığı belirtiliyor.

Taslak raporda, silah bırakacak terör örgütü mensupları için "müstakil" ve "geçici bir kanun"un hazırlanmasına yönelik ifadeler yer alıyor.

Sadece çerçevenin çizildiği raporda; kanunun maksadı, ne anlama geldiği, niye gerekli olduğu gibi başlıklara yer verilmiş durumda.

Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması, eve dönüşlerin teşvik edilmesi için toplumsal bütünleşme adımlarına yönelik önerilerle birlikte, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi gibi tavsiyeler bulunuyor.

Bütün partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak rapora yeni haftada son şeklinin verilmesi bekleniyor.