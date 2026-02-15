Türk Sağlık-Sen'de Önder Kahveci güven tazeledi

Türk Sağlık-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu, geniş bir katılımcı kitlesi ve büyük bir coşkuyla 14 Şubat'ta gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yücel Kazancıoğlu'nun yürüttüğü kongreye; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, bürokratlar, sendika liderleri ve çok sayıda delege katıldı.



Önder Kahveci: "Türk Memurunun Bize İhtiyacı Var"



Yeniden Genel Başkanlığa seçilen Önder Kahveci, yaptığı konuşmada sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen'e verilen desteğin Türk milletinin geleceğine verilen bir destek olduğunu ifade eden Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen'in yetkili olmadığı dönemlerde memurların hakları her alanda geriye gitmiştir. Türk memurunun bize ihtiyacı vardır" dedi.



Kamu Personel Rejimi İçin Revizyon Çağrısı



Kahveci, kamu hayatındaki yapısal sorunların çözümü için net taleplerde bulundu. Liyakat, sadakat ve ücrette adalet ilkelerinin altını çizen Genel Başkan, şu maddelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti:



Kamu Personel Rejimi'nin günün şartlarına göre revize edilmesi,

Mülakatın kaldırılması,

Ücretlerin sadeleştirilerek refah ücreti uygulamasına geçilmesi,

Sendika üyelik ve istifalarının e-Devlet üzerinden yapılması.

Sosyal Sendikacılık Vurgusu: 107 Bin Konaklama, Milyonluk Sigorta Desteği



Sendikanın sadece hak arama değil, hizmet üretme merkezi olduğunu söyleyen Kahveci, son dönemdeki sosyal kazanımları paylaştı. Üyelere yönelik misafirhanede 107 binden fazla konaklama sağlandığını, vefat eden üyelerin yakınlarına ise toplamda 5 milyon 700 bin TL sigorta ödemesi yapıldığını hatırlattı. Kahveci, "Milli ve manevi değerlerimizin sahibi biziz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e laf söyletmeyiz" diyerek milli duruş mesajı verdi.



Bakanlık ve Siyaset Kanadından Tam Destek



Genel Kurul'da söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, sosyal diyalogu önemsediklerini ve sendikaları çözüm ortağı olarak gördüklerini ifade etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise Türk Sağlık-Sen'in üye sayısındaki yüzde 30'luk artışa dikkat çekerek, "Bu başarı mücadelenin ve sahada olmanın sonucudur. Türkiye Kamu-Sen memur sendikacılığının yüz akıdır" şeklinde konuştu.



Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi



Seçimler sonucunda Türk Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Önder Kahveci (Genel Başkan)

Ümit Turhan (Genel Sekreter)

Yüksel Koçak (Teşkilatlandırma)

Kenan Karaçam (Mali İşler)

Mustafa Köse (Eğitim ve Basın)

Orhan Yılmaz (Toplu Sözleşme ve Mevzuat)

Mehmet Akmaz (Sosyal İşler ve Dış İlişkiler)