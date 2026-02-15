İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü

Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü

İstanbul'da, uzun süredir etkili olan soğuk havanın ardından bugün sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahiller ve parklarda vakit geçirdi. Avcılar Menekşe sahilinde bazı İstanbullular denize girerken balıkçılar Karaköy ve Galata Köprüsü'nde olta attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 16:17, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 16:18
Yazdır
İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü

Megakentliler uzun bir aradan sonra yükselen hava sıcaklığının da etkisiyle dışarıya çıktı.

Avrupa Yakası'nda, kentin gözde tarihi noktalarından Karaköy sahili, 23 dereceye kadar çıkan sıcaklıkta güneşin tadını çıkarmak isteyenlerce tercih edildi.

Karaköy'ün sahil kesimi ve Galata Köprüsü çevresi sabahtan itibaren kalabalıklaşmaya başladı.

Bazı vatandaşlar, oltalarıyla köprü ve Karaköy'deki rıhtımda balık tuttu. Amatör balıkçılar çapari ve yem taktıkları oltalarıyla başta istavrit olmak üzere çeşitli balık türleri için şansını denedi.

Aileler ise çocuklarıyla birlikte meydanda yürüyüş yaptı. Banklarda oturup Boğaz manzarası ile güneşin tadını çıkaran İstanbullulardan bazıları balık tutanları seyretti.

Meydanı dolduran semtin kedileri ise balıkçıların yanı başında kısmetlerini bekledi.

Bazı kediler ise hareketleriyle turistlerin ilgisini çekti.

Şehrin yoğun temposundan kaçmak isteyenler, İstanbul Boğazı'nın serin esintisinin hissedildiği Sarıyer, Bebek, Emirgan, Üsküdar ile Beykoz gibi sahillere yöneldi.

Kış günü denize girdiler

Küçükçekmece, Zeytinburnu ile Bakırköy sahilinde bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları da mangal yaktı.

Küçükçekmece'deki Menekşe sahiline giden bazı kişiler ise kış günü olmasına rağmen denize girdi.

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için sahile gelen Yavuz Alp, AA muhabirine, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları fırsat bilerek denize girmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Denizde yüzen Yavuz Altay ise bazen kışın da suya girdiklerini belirterek, "Bu mevsimde herkese denize girmeyi tavsiye ediyorum. Hava sıcaklıkları denize pek yansımadı ama yine de güzel." dedi.

Torunlarını kumsala oyun oynamaları için getirdiğini kaydeden Haluk Temizöztürk de "Hava güzel olunca fırsatı değerlendirelim dedik. Torunlar için de bir eğlence olmuş oldu. Denize girenler de var." ifadelerini kullandı.

Avcılar sahiline gelen bazı vatandaşlar, evden getirdikleri yiyecek içecekleri aileleriyle bankta oturarak yerken bazıları yürümeyi tercih etti.

Sahildeki kafelerde de yoğunluk oluşurken çocuklar parklarda oynadı, bisiklete binerek güneşin tadını çıkardı.

Anadolu Yakası'nda Kartal ve Pendik'te güzel havayı değerlendirmek isteyen ilçe sakinleri, sahillerde aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Bazı İstanbulluların koşu ve yürüyüş yaptığı sahilde oltalarıyla balık tutmayı tercih edenler de oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber