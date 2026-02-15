Yarın Ankara'da toz taşınımı bekleniyor
Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde toz taşınımı beklendiğini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 19:01, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 19:04
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde toz taşınımı beklendiği belirtildi.
Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.