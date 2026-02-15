Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
2026 Henley Pasaport Endeksi'nin verilerine göre dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. 2026 Şubat verilerine göre, dünyanın en güçlü pasaportu unvanını 192 vizesiz destinasyon skoruyla Singapur korudu.
2026 yılı Henley Pasaport Endeksi sonuçları açıklandı ve dünyanın en güçlü pasaportları sıralandı.
Türkiye pasaportu, 2025'te 51. sırada bulunurken, 2026 güncellemesiyle sıralaması değişti. Türk vatandaşları halen 113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor ve bu sayı son güncellemelerle değişmedi.
Sıralamada birinci sırayı Singapur aldı. Singapur pasaportu sahipleri, dünya genelindeki 227 seyahat noktasının 192'sine vizesiz erişim hakkına sahip bulunuyor.
Dünyanın en güçlü pasaportlarında ikinci sırayı Japonya ve Güney Kore paylaştı. Üçüncü sırayı ise, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsviçre pasaportuna sahip olanlar 185 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
Liste şu şekilde;
- 1- Singapur (192)
- 2- Japonya, Güney Kore (187)
- 3-İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri (186)
- 4- Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre (185)
- 5-Avusturya, Yunanistan, Malta, Portekiz (184)
- 6-Macaristan, Malezya, Yeni Zelanda, Polonya, Slovakya, Slovenya (183)
- 7-Avustralya, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Letonya, Birleşik Krallık (182)
- 8-Kanada, Lihtenştayn (181)
- 9-İzlanda, Litvanya (180)
- 10-Amerika Birleşik Devletleri (179)
- 11-Bulgaristan (177)
- 12-Şili, Romanya (174)
- 13-Kıbrıs, Hong Kong (SAR Çin) (173)
- 14-Andorra (170)
- 15-Arjantin (168)
- 16-Brezilya, San Marino (167)
- 17-İsrail (166)
- 18-Barbados (164)
- 19-Brunei (163)
- 20-Bahamalar (159)
- 21- Meksika, St. Vincent ve Grenadinler (157)
- 22- St. Kitts ve Nevis (155)
- 23-Antigua ve Barbuda, Seyşeller (155)
- 24- Vatikan (151)
- 25-Kosta Rika, Uruguay (148)
- 26-Mauritius (147)
- 27-Panama, St. Lucia (146)
- 28-Dominika, Trinidad ve Tobago (145)
- 29-Ukrayna (143)
- 30-Makao (SAR Çin), Peru (142)
- 31-Sırbistan (136)
- 32-Tayvan (Çin Taipeisi) (135)
- 33-Guatemala, Solomon Adaları (132)
- 34-Kolombiya, El Salvador (131)
- 35-Samoa (130)
- 36-Honduras (129)
- 37-Marshall Adaları, Tonga (128)
- 38-Karadağ, Kuzey Makedonya (127)
- 39-Nikaragua, Tuvalu (126)
- 40-40-Kiribati (123)
- 41-Bosna Hersek, Gürcistan, Mikronezya (121)
- 42-Arnavutluk, Palau Adaları (120)
- 43-Moldova (119)
- 44-Venezuela (116)
- 45-Rusya Federasyonu, Türkiye (113)
- 46-Katar (112)
- 47-Belize, Güney Afrika (100)
- 48- Kuveyt (96)
- 49- Ekvador, Maldivler (93)
- 50- Doğu Timor (Timor-Leste) (92)