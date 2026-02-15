Beş gollü maçta Beşiktaş 3 puanı son dakikada aldı

Beşiktaş, Başakşehir karşısında yeni transferleriyle fark yaratmak için sahaya çıktı.

10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve geçen hafta Konyaspor'la berabere kalan siyah beyazlılarda Ndidi babasının cenaze törenine katılacağı için kadroda yer almadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Karşılaşmayı Beşiktaş son dakika golüyle 3-2 kazandı. Siyah beyazlıların golleri Orkun, Oh ve Mustafa'dan geldi.

Beşiktaş bu skorla puanını 40 yaptı ve 5. sıradaki yerini korudu.

Başakşehir ise 33 puanda ve 6. sırada kaldı. Başakşehir'in Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İKİNCİ MAÇ İKİNCİ GOL: TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ta El Bilal Toure sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yeni transfer Hyeo gyu Oh ise ikinci maçınca ikinci golünü attı. Oh, bir de asist yaptı.

Oh, Süper Lig'de Ailton'dan (2005/06) bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk iki maçta da gol atan ilk forvet oldu.

4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 4 değişiklik yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Amir Murillo'ya formayı verirken Gökhan Sazdağı'yı kulübeye çekti. Yalçın, stoperde ise Tiago Djalo'yu görevlendirip Emirhan Topçu'yu yedek soyundurdu.

Orta sahanın ortasında Wilfred Ndidi'nin yerine kırmızı kart cezası sona eren Kristjan Asllani ve hücumda ise sarı kart cezasını tamamlayan El Bilal Toure, Cengiz Ünder'in yerine ilk 11'de şans buldu.Başakşehir 2 - Beşiktaş 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

33' Beşiktaş'ta sakatlanan El Bilal Toure, yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

36' Selke'nin golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti

43' Beşiktaş Hyeo gyu Oh ile beraberliği yakaladı: 1-1

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

58' Orkun'un golüyle Beşiktaş öne geçti: 2-1. Orkun bu golle üst üste 4 lig maçında ağları havalandırdı. Golün asistini ise Oh yaptı.

88' Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skor eşitlendi: 2-2

90+7' Beşiktaş Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle yeniden öne geçti: 3-2

90+8 Maç sona erdi

İLK 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Kemen, Fayzullaev, Harit, Shomurodov, Selke

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El-Bilal Toure, Hyeo gyu Oh

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir-Beşiktaş müsabakasını yerinde izledi.