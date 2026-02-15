Talip Geylan:Hayat Pahalılığı Eğitim Çalışanlarını Çok Zorluyor

Türk Eğitim-Sen'in 8. Olağan Merkez Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Başkan Talip Geylan, eğitimin Türkiye'nin geleceği açısından stratejik bir alan olduğunu vurgulayarak ekonomik sorunlar, liyakat ve kariyer basamakları konusunda önemli mesajlar verdi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise sendikacılığın sorumluluk üstlenmek olduğunu söyledi.

Eğitim Gelecek Meselesidir

Türk Eğitim-Sen'in 8. Olağan Merkez Genel Kurulu, Ankara'da The Green Park Otel'de yapıldı. Genel Kurul'da konuşan Genel Başkan Talip Geylan, eğitimin yalnızca bir meslek alanı olmadığını belirterek, "Eğitim meselesi gelecek meselesidir, devletin beka meselesidir" dedi.

Eğitimin insanlık tarihiyle yaşıt bir medeniyet inşası olduğunu ifade eden Geylan, devletleri ayakta tutan ve milletleri uygarlık seviyesine çıkaran en temel alanın eğitim olduğunu vurguladı.

"Hak, Adalet ve Liyakat Çizgisindeyiz"

Sendikanın ilkesel duruşuna dikkat çeken Geylan, Türk Eğitim-Sen'in değer odaklı bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, "Bizim duruşumuz; hak, adalet, liyakat ve haysiyet çizgisinin timsalidir" ifadelerini kullandı.

Geçim Sıkıntısı İlk Sırada

Eğitim çalışanlarının ekonomik sorunlarına değinen Geylan, en önemli gündemin geçim sıkıntısı olduğunu söyledi. Enflasyon karşısında eriyen maaşlar ve artan hayat pahalılığının çalışanları zorladığını kaydeden Geylan, emeklilikte yaşanan hak kayıplarının da gelecek kaygısını artırdığını dile getirdi.

Ücrette adaletin sağlanması ve emeklilik güvencesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Geylan, ekonomik kaygının artmasının hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini ifade etti.

İş Yükü, Görev Tanımları ve Liyakat Vurgusu

Artan bürokratik iş yüküne dikkat çeken Geylan, dijitalleşmenin işleri kolaylaştırması gerektiğini belirterek görev tanımlarının netleştirilmesini istedi. Zorunlu ek işlerin ya ücretle karşılanması ya da mevzuatta açık şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin düzenlemelerde eksiklikler bulunduğunu ifade eden Geylan, hizmet süresinin düşürülmesi ve tazminatların emekliliğe yansıtılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde görev yapan idari personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinin düzenli takvime bağlanmasını talep etti.

Sözleşmeli personelin yer değişikliği ve aile birliği konularındaki sorunlarına da değinen Geylan, şeffaf kriterler ve hakkaniyetli çözümler çağrısında bulundu. Akademisyenlerin ekonomik durumuna ilişkin ise bilim insanlarının yoksullaşmasının bilimsel üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

"Yeniden Yetkili Olmalıyız"

Sendikal hedeflere de değinen Geylan, Türkiye Kamu-Sen ile birlikte yeniden yetkili sendika olmayı hedeflediklerini açıkladı. Ücrette adalet, kadrolu ve güvenceli istihdam, 3600 ek gösterge, ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması ve yardımcı hizmetlilere kadro verilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

Kurumsal Kapasite Açıklaması

Geylan, sendikanın 102 şubesinin kendi mülkünde hizmet verdiğini, 123 şubenin hizmet aracı bulunduğunu, 137 yataklı misafirhane ve 528 kapasiteli üniversite öğrenci yurduyla üyelerine hizmet sunduklarını açıkladı.

Kahveci: "Sendikacılığımız Sorumluluk Üstlenmektir"

Genel Kurul'da konuşan Önder Kahveci, eğitimin bir milletin kaderini belirleyen en güçlü unsur olduğunu söyledi. Türk Eğitim-Sen'in yalnızca bir sendika değil, eğitim çalışanlarının ortak sesi ve vicdanı olduğunu belirten Kahveci, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Sendikacılığı sadece ücret pazarlığı olarak görmediklerini kaydeden Kahveci, eğitim politikalarına yön verme sorumluluğu taşıdıklarını dile getirdi. Uluslararası sendikal faaliyetlere de değinen Kahveci, Türk Eğitim-Sen'in Avrasya coğrafyasındaki çalışmalarının Türk Devletleri Sendikaları Teşkilatı çatısı altında daha da güçleneceğini söyledi.

Genel Kurul'un eğitim çalışanları ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Kahveci, teşkilatın ve eğitim çalışanlarının kazanacağı bir sürece vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.