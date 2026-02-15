Talip Geylan:Hayat Pahalılığı Eğitim Çalışanlarını Çok Zorluyor

İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Talip Geylan:Hayat Pahalılığı Eğitim Çalışanlarını Çok Zorluyor

Türk Eğitim-Sen'in 8. Olağan Merkez Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurul'da konuşan Genel Başkan Talip Geylan, Eğitim çalışanlarının enflasyon karşısında geçim sıkıntısı çektiğini ifade etti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 21:00, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 22:58
Yazdır
Talip Geylan:Hayat Pahalılığı Eğitim Çalışanlarını Çok Zorluyor

Türk Eğitim-Sen'in 8. Olağan Merkez Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Başkan Talip Geylan, eğitimin Türkiye'nin geleceği açısından stratejik bir alan olduğunu vurgulayarak ekonomik sorunlar, liyakat ve kariyer basamakları konusunda önemli mesajlar verdi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise sendikacılığın sorumluluk üstlenmek olduğunu söyledi.

Eğitim Gelecek Meselesidir

Türk Eğitim-Sen'in 8. Olağan Merkez Genel Kurulu, Ankara'da The Green Park Otel'de yapıldı. Genel Kurul'da konuşan Genel Başkan Talip Geylan, eğitimin yalnızca bir meslek alanı olmadığını belirterek, "Eğitim meselesi gelecek meselesidir, devletin beka meselesidir" dedi.

Eğitimin insanlık tarihiyle yaşıt bir medeniyet inşası olduğunu ifade eden Geylan, devletleri ayakta tutan ve milletleri uygarlık seviyesine çıkaran en temel alanın eğitim olduğunu vurguladı.

"Hak, Adalet ve Liyakat Çizgisindeyiz"

Sendikanın ilkesel duruşuna dikkat çeken Geylan, Türk Eğitim-Sen'in değer odaklı bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, "Bizim duruşumuz; hak, adalet, liyakat ve haysiyet çizgisinin timsalidir" ifadelerini kullandı.

Geçim Sıkıntısı İlk Sırada

Eğitim çalışanlarının ekonomik sorunlarına değinen Geylan, en önemli gündemin geçim sıkıntısı olduğunu söyledi. Enflasyon karşısında eriyen maaşlar ve artan hayat pahalılığının çalışanları zorladığını kaydeden Geylan, emeklilikte yaşanan hak kayıplarının da gelecek kaygısını artırdığını dile getirdi.

Ücrette adaletin sağlanması ve emeklilik güvencesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Geylan, ekonomik kaygının artmasının hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini ifade etti.

İş Yükü, Görev Tanımları ve Liyakat Vurgusu

Artan bürokratik iş yüküne dikkat çeken Geylan, dijitalleşmenin işleri kolaylaştırması gerektiğini belirterek görev tanımlarının netleştirilmesini istedi. Zorunlu ek işlerin ya ücretle karşılanması ya da mevzuatta açık şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin düzenlemelerde eksiklikler bulunduğunu ifade eden Geylan, hizmet süresinin düşürülmesi ve tazminatların emekliliğe yansıtılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde görev yapan idari personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinin düzenli takvime bağlanmasını talep etti.

Sözleşmeli personelin yer değişikliği ve aile birliği konularındaki sorunlarına da değinen Geylan, şeffaf kriterler ve hakkaniyetli çözümler çağrısında bulundu. Akademisyenlerin ekonomik durumuna ilişkin ise bilim insanlarının yoksullaşmasının bilimsel üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

"Yeniden Yetkili Olmalıyız"

Sendikal hedeflere de değinen Geylan, Türkiye Kamu-Sen ile birlikte yeniden yetkili sendika olmayı hedeflediklerini açıkladı. Ücrette adalet, kadrolu ve güvenceli istihdam, 3600 ek gösterge, ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması ve yardımcı hizmetlilere kadro verilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

Kurumsal Kapasite Açıklaması

Geylan, sendikanın 102 şubesinin kendi mülkünde hizmet verdiğini, 123 şubenin hizmet aracı bulunduğunu, 137 yataklı misafirhane ve 528 kapasiteli üniversite öğrenci yurduyla üyelerine hizmet sunduklarını açıkladı.

Kahveci: "Sendikacılığımız Sorumluluk Üstlenmektir"

Genel Kurul'da konuşan Önder Kahveci, eğitimin bir milletin kaderini belirleyen en güçlü unsur olduğunu söyledi. Türk Eğitim-Sen'in yalnızca bir sendika değil, eğitim çalışanlarının ortak sesi ve vicdanı olduğunu belirten Kahveci, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Sendikacılığı sadece ücret pazarlığı olarak görmediklerini kaydeden Kahveci, eğitim politikalarına yön verme sorumluluğu taşıdıklarını dile getirdi. Uluslararası sendikal faaliyetlere de değinen Kahveci, Türk Eğitim-Sen'in Avrasya coğrafyasındaki çalışmalarının Türk Devletleri Sendikaları Teşkilatı çatısı altında daha da güçleneceğini söyledi.

Genel Kurul'un eğitim çalışanları ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Kahveci, teşkilatın ve eğitim çalışanlarının kazanacağı bir sürece vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber