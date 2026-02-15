'Günün negatif tarafı bu oldu' diyen Sergen Yalçın eksiklerini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş Başkanı Sergen Yalçın, maç sonu değerlendirmede bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yan top zafiyetimiz çok öne çıktı bugün, günün negatif tarafı bu oldu. Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı. Başakşehir herkes için zor olmuştur. Son haftalarda çok iyiler. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu ettik. Yeni gelenlerin performansları iyiydi. 2-2'den sonra 2-3 tane pozisyon oldu. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici.*

Yüzde 50'si değişti takımın, daha başka bir oyun oturtmaya çalışıyoruz. Devre arasında aldığımız oyuncular, hepsi ana oyuncular, hepsini oynatıyoruz. Kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor. Biz öyle görüyoruz. Kolay değil, 5 yeni oyuncuyla müthiş performans beklemek doğru değil. Alışma sürecinde oyuncular. Önce geri düştük, öne geçtik, berabere oldu. Son ana kadar bırakmayı kazandık. Yavaş yavaş daha iyi olacak."