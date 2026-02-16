İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

16 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 00:00, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 00:03
16 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığını, Organize Sanayi Bölgesi'ni ve eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın kabrini ziyaret edecek, Ulubey ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Uşak/12.00-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK Konferans Salonu'nda Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesine ilişkin basın toplantısı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, İtalya'nın Juventus ekibiyle yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı ilk maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00/13.00)

4- Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti ve bir oyuncusu, Galatasaray ile yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı ilk maçı öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/20.45)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında, İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(İstanbul/19.00)

6- Anadolu Ajansının da dahil olduğu ve Balkan ülkeleri ulusal ajanslarının katılımıyla düzenlenen "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" anketinin ödül töreni, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.

(Sofya/17.00)

