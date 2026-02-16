İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası bugün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıkacak.

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite geçişinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması bugün yapılacak.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda görülecek duruşma saat 10.00'da başlayacak. Ekrem İmamoğlu, bu dava kapsamında dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.

Duruşmada, mütalaa açıklanması bekleniyor.

SON DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?

Son duruşmada mahkeme, idare mahkemesinin kararını bekleyeceklerini açıklamıştı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak tarihinde İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Kararda, aradan geçen 35 yıla rağmen üniversite idaresinin "açık hata" gerekçesiyle işlemi geri alabileceğine hükmedilmişti.

DİPLOMANIN İPTAL SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e 18 Eylül 2024'te başvuruda bulunuldu.

Bu ihbar üzerine 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu.

Söz konusu şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ve haberler üzerine şubat ayında soruşturma başlattı.

Soruşturma resmi belgede sahtecilik iddiasıyla başlatılırken, 24 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi'ne resmi yazı gönderildi.

5 Mart 2025'te İmamoğlu'nun ifadesi alındı ve İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılıkla iş birliği yaparak konuyu incelemeye aldığını açıkladı.

18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 61'inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata iddiasıyla iptal edilmesine karar verdi.

Üniversite, toplam 38 kişinin yatay geçişlerinin incelendiğini, 10 kişinin kaydının silindiğini ve 28 kişinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu.

Bu gelişme üzerine 8 Temmuz 2025'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti.

İddianamenin kabul edilmesi sonrası İstanbul 5. İdare Mahkemesi İmamoğlu'nun yürütmenin durdurulması talebini 2025 Temmuz ayı sonlarında reddetti.

İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos 2025'te İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te de görünmez hale geldi.

DİPLOMA İDDİANAMESİNDE NELER YER ALIYOR?

Soruşturmanın ardından 8 Temmuz 2025'te kabul edilen iddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçuna iştirak ettiği, "hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunarak kullandığı" iddialarına yer verildi.

İddianamede, bu nedenle "resmi belgede sahtecilik" suçunun zincirleme şekilde işlendiği öne sürüldü.

İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, ayrıca işlemiş olduğu "kasıtlı suç" nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi de istendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

İmamoğlu'nun hapis cezasına mahkum edilmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olma koşulu arandığı için açılan davanın sonucu kritik önemde.

CHP'nin 23 Mart 2025'te düzenlediği ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti.

