Çelik: İsrail'in Batı Şeria'ya egemenlik dayatması Mekansal Soykırım'dır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik attığı son adıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması "Mekansal Soykırım"dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür."