İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Hadımköy Su Deposu'ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 11:19, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 11:14
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.
Bu kapsamda, yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.