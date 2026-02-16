Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 11:28, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 11:24
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarak 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 54,9 artışla 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak kaydedildi.
Bütçe, ocakta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi.