Onlyfans operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç gelirlerini aklama" ve "müstehcenlik" suçlarıyla ilgili yeni çalışma yapmış, bir özel içerik paylaşım platformuna 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiği öğrenilmişti. Şüphelilerin IP adresi değişikliğiyle erişim sağlandığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla kullanıcıların herkese açık sosyal medya sayfalarından paylaşım yaptığı tespit edilmişti. Paylaşımlarda, etkileşimi artırmak amacıyla paylaşılan görsel ve videolar üzerinden kullanıcıların ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirildiği; bu içeriklere özel içerik platformu ve anlık mesajlaşma uygulaması aracılığıyla erişim sağlanmasının teşvik edildiği tespit edilmiş, operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulmuştu.

17 şüpheli tutuklandı

Emniyette ki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi. Şahısların tamamı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.