MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, yazım toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. 'Oy birliği olur mu?' şeklindeki soruya Yıldız, "Biz istiyoruz ama olmayabilir de" ifadelerini kullandı.

Umut hakkı konusundaki soruya ise Yıldız, "İçeride konuşalım arkadaşlarla. Umut hakkı başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinden içerik olarak olacak" diye cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, önerilerine ilişkin soruya, "Çok ayrıntı vermem mümkün değil ama kimi eksiklikler, kimi fazlalıklar, düzeltilme zihne dönük eleştirilerimiz olan hususlar var. Tabii başka diğer partilerin de buna benzer eleştirileri, yaklaşımları olacaktır, olmuştur. Hep birlikte değerlendireceğiz. Tabii burada önemli olan bir ortak akılla ortak komisyon raporu çıkartmaktır. Her parti aslında kendi tutumunu daha önce komisyona verdiği öneri raporlarıyla koymuştur. Her parti kendi durduğu yerde. Ancak buradan bir uzlaşı ile Türkiye'nin önüne bir demokratikleşme perspektifi koyacak, terörü kalıcı olarak bitirecek ve atılması gereken yasal adımları açıkça tarifleyen ve herkesin sahip çıkacağı bir rapor olması için uğraşıyoruz, özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Emir şöyle konuştu:

"Biz raporun hızlanması gerektiğini, zaten sürecin çok uzadığını, halkımızın gözünün öncelikle raporda ama asıl olarak da meclisten çıkacak yasalarda olduğunu, atılması gereken acil adımların artık bekletilmemesi gerektiğini, öteden beni söylüyoruz. Bilindiği gibi bu daha sürecin en başında biz güven artırıcı önlemler olsun, güven artırıcı adımlar atılsın demiştik."

Umut hakkı tartışmasının hatırlatılması üzerine Emir, "Bu konuda herkesin kafasının, aklının berrak olması gerekir. Bu komisyon kuruluş amacı Türkiye'de demokratikleşme, hukuk devleti standartlarını yükseltme ve terörü kalıcı olarak bitirecek toplumsal barış ortamını inşa etmemiz. Dolayısıyla da demokratikleşme ile ilgili, hukuk devleti ile ilgili birçok başlık burada olacak. Bunun içerisinde infazla ilgili hükümler dolacak, terörle mücadele kanunu ile ilgili dolacak, Türk Ceza Kanunu içinde önerilerimiz olacak, Basın Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi demokrasimizin standardını yükseltecek birçok öneri yer alacak. Ama şunun bilinmesi lazım. Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme veya bir öneri söz konusu olmayacak. Biz tüm Türkiye'nin toplamdaki demokrasi standardını yükseltmek istiyoruz ve yapacağımız her öneri 86 milyon olacak. Kişiye özel, kişiye özgü bir atıf veya bir önerme olmayacak" ifadelerini kullandı.