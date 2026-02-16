DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
Muğla'da fırtına ağaçları devirdi

Muğla ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı etkiledi. Fırtınanın etkisiyle bir tekne karaya oturdu. Çok sayıda ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi.

Haber Giriş : 16 Şubat 2026 14:41, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 14:41
Muğla'da fırtına ağaçları devirdi

Menteşe ilçesi Akbük Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle Azmak nehrinin akışı kapandı, su debisi hızla yükseldi.

Dalgaların taşıdığı çakıllar sahil yoluna kadar ulaştı. Bazı araç sürücüleri yolda zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ve ekipler araçları kurtarmak için çalışma yürüttü. Fırtınanın etkisiyle bir tekne de karaya oturdu.

İlçede yaklaşık 80 olaya müdahale eden ekipler, ulaşımın aksamaması için yollarda temizlik çalışması yaptı.

Marmaris'te etkili olan fırtına da birçok mahallede ağaçların devrilmesine, elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı araçlar zarar gördü.

Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisinde elektrik direkleri yan yattı. Hisarönü Mahallesi'nde bir evin çatısının izolasyon malzemeleri uçtu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde yüksek dalgalar oluştu. Denizin getirdiği çöp ve ağaç parçaları sahil ve yürüyüş yollarını kapladı.

Ekipler, bölgedeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

