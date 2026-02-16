Milyonlarca emekliyi ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Müzeyyen Şevkin, emeklilerin ekonomik koşullardan en fazla etkilenen kesimlerin başında geldiğine dikkat çekerek, bayram dönemlerinde verilen ikramiyelerin güncel ekonomik verilere uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Şevkin, sunduğu yasa teklifiyle birlikte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 18'inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Bu değişiklikle birlikte Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyenin artık ödemelerin gerçekleştirildiği yıldaki geçerli net asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanması hedefleniyor.

Bayram ikramiyeleri enflasyona karşı korunmalı, emeklilere öngörülebilir gelir sağlanmalı

Müzeyyen Şevkin, yaptığı açıklamada, "Düzenleme ile ikramiyenin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilmesi ve emeklilere adil, güncel ve öngörülebilir bir gelir desteği sağlanmasını amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Şevkin, bayram ikramiyelerinin yıllar içerisinde enflasyon nedeniyle önemli ölçüde değer kaybettiğine de vurgu yaptı. Giderek artan yaşam maliyetlerinin emekliler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını hatırlatan Şevkin, teklifin hayata geçmesiyle birlikte ikramiyelerin, enflasyon ve asgari ücretteki değişikliklere bağlı olarak yükseltilerek korunacağını ifade etti.