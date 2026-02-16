YÖK: Öğretmenlikler dahil 197 programın kontenjanı düşürüldü

YÖK: 2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanları düşürülmüştür. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır.

Özvar: Vakıf üniversitelerinde de kontenjanlar azaltılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuştu.

YÖK Başkanı Özvar, "2026 yılında hukuk programlarında 2025'te devlet üniversitelerindeki düşüşe benzer azalma uygulanacak." dedi.

Özvar "Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak." dedi.

2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitesindeki hukuk programı kontenjanları yaklaşık yüzde 45 oranında azaltılmıştı.