Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği sahasında Rizespor ile karşılaşmış ve 2-0 üstünlüğünü koruyamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Mücadelenin ardından Başkent ekibi teknik direktör Metin Diyan'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR LEVENT ŞAHİN

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Levent Şahin ile anlaştıklarını duyurmuştu. Kulüpten de çok gecikmeden resmi açıklama geldi ve Kırmızı Siyahlılar'da Levent Şahin dönemi resmen başladı.

Uzun süre Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin, 2023 yılında İskenderunspor'u çalıştırmıştı.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.