Dolar 43,70 TL'ye geriledi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, haftanın ilk gününü 43,70 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 17:18, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,7400
|43,7410
|43,7070
|43,7080
|Avro
|51,9250
|51,9260
|51,8180
|51,8190
|Sterlin
|59,6320
|59,6420
|59,6260
|59,6360
|İsviçre frangı
|56,9090
|56,9190
|56,7810
|56,7910
|ANKARA
|ABD doları
|43,7100
|43,7900
|43,6770
|43,7570
|Avro
|51,8850
|51,9650
|51,7780
|51,8580
|Sterlin
|59,5720
|59,7820
|59,5660
|59,7760