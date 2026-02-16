MHP'nin 'baş şüpheli Yavaş' çıkışına Mansur Yavaş'tan açıklama

KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
Özvar: Üniversite kontenjanları bu yıl da azaltılmaya devam edecek
Özvar: Üniversite kontenjanları bu yıl da azaltılmaya devam edecek
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'nin 'baş şüpheli Yavaş' çıkışına Mansur Yavaş'tan açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın hakkındaki iddialara ilişkin "Baş şüpheli" olarak nitelediği ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, "Kimse bizi siyasi operasyonların ve itibarsızlaştırma çabalarının bir figüranı yapamaz. Bizim dayanağımız ne makamdır ne güçtür. Bizim dayanağımız milletimizin vicdanıdır." dedi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 17:36, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 17:37
Yazdır
MHP'nin 'baş şüpheli Yavaş' çıkışına Mansur Yavaş'tan açıklama

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde belli çevreler tarafından kendisine yönelik bilinçli bir kampanya yürütüldüğünü belirterek, "Bu algı operasyonu kimi zaman karşımıza bir manşetle kimi zaman da sosyal medyada yazılıp çizilenlerle çıkıyor. Öncelikle şunu herkes bilsin, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletin emanetine namusumuz gibi sahip çıkacağımızı söyledik. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Ankara halkının parasını kendi cebimizdeki para gibi koruduk. Çöp projelere değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına yatırım yaptık. Rant düzenine son verdik. Belirli zümrelere sağlanan ayrıcalıkları kaldırdık. 'Kim daha çok oy verdiyse oradan başlarım' anlayışını değil, 'İhtiyaç neredeyse oradan başlarım' anlayışını benimsedik. İhaleleri canlı yayınlamaya, Sayıştay raporlarımızı kamuoyuyla paylaşmaya, meclis oturumlarımızı şeffaf biçimde yayınlamaya devam ediyoruz. Bütçemizi kalem kalem Ankaralı hemşehrilerimize anlatıyoruz. Şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve mali disiplin politikalarımız sayesinde uluslararası alanda ödüller aldık, finansal güvenilirlik notlarımızla Türkiye'de örnek gösterilen belediye olduk" dedi.

MHP'den Mansur Yavaş iddiası: Keçiören dosyasında birinci şüpheli Mansur Yavaş'tır

'HİÇBİR BASKI BİZİ DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN ALIKOYAMAZ'

Şimdiyse yürüyen adli süreçler üzerinden bir algı operasyonu yapılmak istenildiğini ifade eden Yavaş, şunları kaydetti: "Nisan 2019'dan bu yana hakkımda 100'ün üzerinde şikayet yapılmıştır. Bu dosyaların büyük bölümünde ifadem dahi alınmamıştır. Danıştay'da ise iki dosyam bulunmaktadır. Bunlardan biri Dodurga bölgesinde imar rantına karşı duruşumuz nedeniyle, diğeri ise kamuoyunda 'konser soruşturması' olarak bilinen süreç kapsamında, denetim görevimi yerine getirmediğim iddiasıyla açılmıştır. Benim dönemimde en küçük bir iddia olduğunda iç teftişi başlatan da dosyayı savcılığa götüren de yine benim. Kendi dönemimde dahi yanlışa göz yummadım, yummam. Benim kendimden en ufak şüphem yok çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. Şunu açıkça söylüyorum, ben yetkiyi Türk milletinden aldım. Ankara halkı da memnuniyetini yüzde 60'ın üzerinde oy vererek gösterdi. Nedeni de hayata geçirdiğim, halka dokunan projelerim ve şeffaf oluşumdur. Hal böyle iken; kimse bizi siyasi operasyonların ve itibarsızlaştırma çabalarının bir figüranı yapamaz. Bizim dayanağımız ne makamdır ne güçtür. Bizim dayanağımız milletimizin vicdanıdır. Akşam çocuğuna yemek yapabilen annenin duasıdır. Evinin ihtiyaçlarını karşılayabilen babanın huzurudur. Tarlasında alın teriyle toprağa tohum eken çiftçinin umududur. Öğrencinin içtiği sıcak çorbadır. Garibanın kapatılan veresiye defteridir. Eczanede 'borcunuz kapandı' denildiğinde yüzü gülen hastanın sevincidir. Hiçbir baskı, hiçbir itham, hiçbir siyasi hesap bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz. Bugün algı yapanlar şunu unutmasın, adalet bir gün herkese lazım olur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber