KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
4 ildeki suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

16 Şubat 2026 19:23
4 ildeki suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 12'si serbest bırakıldı.

- Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "iş yeri ve araç kurşunlanması" ile "tehdit" suçları gibi 9 olaya karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edilmişti.

İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere 13 Şubat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 zanlı gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalanmıştı.

