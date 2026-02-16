Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 20:37, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 20:47
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı.

Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

