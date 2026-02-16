Ankara'da anlamlı 'Aile Buluşması: Evlenecek gençler uzmanlarla buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen "Aile Buluşması", genç çiftleri ve deneyimli aileleri bir araya getirdi. Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve İl Müdürü Cüneyd Özdemir'in katılımıyla gerçekleşen programda, güçlü bir toplumun ancak sağlam temelli yuvalarla mümkün olacağı vurgulandı. Evlilikte iletişimin sırlarının paylaşıldığı etkinlik, hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleşti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin
Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftlerle
anlamlı bir "Aile Buluşması" programı gerçekleştirildi.
Programda konuşma yapan Ankara Vali Yardımcısı Sn. İsmail GÜLTEKİN ve Aile
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sn. Cüneyd ÖZDEMİR, sağlam temeller üzerine kurulan
her yuvanın güçlü bir Türkiye'nin inşasına katkı sunacağını vurguladı.
"Gençlik geleceğimizdir; o geleceğin istikameti ise ailede şekillenir." mottosunun
öne çıktığı program kapsamında gerçekleştirilen Aile Danışmanlarımızın sunumlarında;
evlilikte iletişim, karşılıklı anlayış ve aile içi dayanışma konularında önemli
vurgularda bulunuldu.
"Rol Model Aile Söyleşisi" bölümünde 'yarım asrı' geride bırakan örnek bir
çiftimiz, tecrübelerini ve uzun yıllara dayanan birliktelik sırlarını paylaşarak
genç çiftlerimize ilham verdi.
Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen, gönüllerin birleştiği, umutların tazelendiği ve çiftlerimizin birlikteliklerini pekiştiren etkinliklerle devam eden program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.