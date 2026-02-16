Tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Kırşehir'in Kaman ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 22:20, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 22:21
İlçeye bağlı Çağırkan köyünde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.G (39) ile babası B.G (68) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G. babasını bıçakladı.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba B.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.