Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, devlet hastanesindeki doktorların imzasını ve yetkisini usulsüz kullanarak 1327 sahte reçete düzenleyen şebekeye operasyon düzenlendi. Aralarında hastane personeli, eczane sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınırken, kamunun 2 milyon 665 bin 767 lira zarara uğratıldığı belirlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Devlet Hastanesinde doktorların haberi olmadan usulsüz reçete yazılıp, kamunun 2 milyon 665 bin 767 lira zarara uğratılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ile 3 eczane çalışanı gözaltına alındı.
Dörtyol Devlet Hastanesi'nde doktorların haberi olmadan reçete yazıldığı ihbarı üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği, usulsüz reçete ile kamuyu zarara uğratanları yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ve 3 eczane çalışanı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usulsüz 1327 reçeteyle kamuyu 2 milyon 665 bin 767 lira zarara uğrattıkları tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.