Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Boğaziçi'nde 10 kişilik grup her atamaya dava açıyor: 700 dava oldu

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin kadroya dahil ettiği yaklaşık 150 akademisyen için sistematik biçimde iptal davaları açıldığı ortaya çıktı. 10 kişilik bir grup tarafından son 5 yılda açılan dava sayısı 700'e ulaştı. Her bir akademisyen için ortalama iki dava açılırken davaların maliyeti 42 milyon TL'yi buluyor. Bu da davaların bireysel değil, dışarıdan bir talimat ve finansman desteğiyle açıldığı iddialarını güçlendiriyor.

Haber Giriş : 16 Şubat 2026 23:13, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 23:15
Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencilerinin tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi, belirli bir akademisyen grubunun dava yağmuruyla karşı karşıya!

Boğaziçi Üniversitesi, son yıllarda uluslararası akademik geçmişe sahip isimleri bünyesine kattı. Harvard, Oxford, MIT ve Queen Mary gibi dünyanın saygın üniversitelerinde eğitim almış akademisyenler kadroya dahil edildi. Ancak üniversite yönetiminin attığı her adım, belirli bir akademisyen grubu tarafından yargıya taşınıyor.

BOĞAZİÇİ KLANI HER ATAMAYA DAVA AÇIYOR

"Boğaziçi Klanı" olarak adlandırılan bir grup, geçmiş yıllarda üniversitede rektör yardımcısı, dekan ve bölüm başkanı olarak görev yapan, yönetim değiştikten sonra ise koltuğunu kaybeden isimlerden oluşuyor. Bu klan, mevcut idarenin aldığı kararları yakından takip ederek adeta pusuda bekliyor. Üniversitenin yayımladığı ilanlar ve senato kararları başta olmak üzere iç işleyişi etkileyen birçok adım İdare Mahkemesi'ne taşınıyor.

GÖREVE BAŞLAYANA ANINDA DAVA

10 kişilik bir grup, hangi bölümde yeni bir akademisyen göreve başlasa dava açıyor.

SON BEŞ YILDA 700 DAVA AÇILDI

Boğaziçi Üniversitesi kadrosuna katılan 150 akademisyen için ikişer dava açılırken, buna ek olarak yönetim kurulu ve senato kararları da yargıya taşınıyor. Bunlarla birlikte toplam dava sayısı 700'e ulaştı. Bu davaların giderlerinin nasıl karşılandığı ise merak ediliyor. Bir davanın ortalama maliyeti avukatlık ücreti, harç ve yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 60 bin TL'yi buluyor. 700 dava için bu meblağ 42 milyon TL'ye ulaşıyor.

