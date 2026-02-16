Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Partili Yayman: Türkiye'de erken seçim olmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Uşak'tan bir kez daha tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye'de erken seçim olmayacaktır. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler Allah izin verirse 2028 yılında, zamanında yapılacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 23:45, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 23:44
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Uşak'ta gün boyu gerçekleştirdiği programların ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Yayman, yaptığı konuşmada CHP'li belediyeleri eleştirerek, bazı şehirlerde temel altyapı ve ulaşım sorunları sürerken kaynakların verimli kullanılmadığını, yüksek bütçeli etkinliklere harcamalar yapıldığını söyledi. Yayman, "Türkiye'ye dışarıdan bakanlar gıpta ediyorlar. Dışarıdan bakanların gıpta ettiği bir Türkiye'de muhalefet, CHP zihniyeti maalesef her şeye kara çalıyor. Her şeye dezenformasyon yapıyor, algı operasyonları yapıyor. İşte maalesef ama maalesef bugün CHP, Türkiye'de gelişmenin, büyümenin, ilerlemenin ve Türkiye'nin küresel güç olmasının yanında değil, maalesef engelleyicisi gibi bir duruma sürükleniyor. Vatandaşımız bunu görüyor ve bunu ifade ediyor" dedi.

Türkiye'de erken seçim olmayacağını vurgulayan Yayman, "Uşak'tan bir kez daha tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye'de erken seçim olmayacaktır. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler Allah izin verirse 2028 yılında, zamanında yapılacak. Cumhurbaşkanımızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir. Ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanımızın aday olmasının önü açılacak ve bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız arkadaşlar. Yani 2026 yılında, 2027 yılının başında erken seçim olmayacak" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde hiç kimsenin endişesi olmaması gerektiğini söyleyen Yayman, "Bu süreç bir devlet politikasıdır, bir millet politikasıdır. Uşaklı'yı rahatsız edecek asla hiçbir adıma müsaade edilmeyecektir. Bu bir al-ver süreci değildir. Bu bir taviz verme süreci değildir. Zaten yaşananları görüyorsunuz. İnşallah çarşamba günü Sayın Numan Kurtulmuş başkanımızın başkanlığında komisyonumuz toplanacak, raporunu ifade edecek ve o raporda bir kez daha çok ileri adımların, çok ileri mesajların olduğunu hep beraber göreceğiz. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, esenliğini asla ama asla geri göndermeyeceğiz. Dolayısıyla bu noktada 86 milyon bir ve beraber olarak herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu ve hepimizin kendisini bu ülkeye duygudaş, kaderdaş, tarihdaş ve vatandaş olarak bağlı hissettiği yeni bir Türkiye'nin inşallah doğuşunu hep beraber izleyeceğiz. Dolayısıyla bu konuda lütfen ama lütfen bir endişeye, karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Bu konuda milletimizin desteği bizimle beraber, milletimizin desteği Cumhur İttifakı'yla beraber. Biz dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında duruyoruz ve yine tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Program kapsamında AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ve İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı. Program konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

