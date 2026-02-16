İçişleri Bakanlığı'nda yeni özel kalem müdürü belli oldu

İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst düzey bir görev değişimi yaşandı. Vilayetler Hizmet Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Ramazan Pektaş, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü oldu.

RAMAZAN PEKTAŞ KİMDİR?

1985 yılında Malatya'nın Darende ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğretim, ilkokulu ve liseyi Darende'de tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2006 yılında Fakülte 3 üncüsü olarak mezun oldu. Yine İstanbul Üniversitesinin İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nü de 2008 yılında tamamladı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

KAYMAKAMLIK KURSUNU ÜSTÜN BAŞARI İLE TAMAMLADI

Nisan 2007'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu başkanlığının açmış olduğu Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak 2,5 yıl bu görevi sürdürdü. 2008 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak, Kaymakamlık mesleğine başladı. Müteakiben İngiltere'nin Canterbury şehrinde Christ Church Üniversitesinde bir yıllığına dil eğitimi ve Birleşik Krallık sosyal ve siyasal sistemi üzerine çalışmalarda bulundu. Kaymakamlık kursunu üstün başarılı olarak tamamladı. Konya Çeltik ilçesi ve Erzurum Çat ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptı. 2016-2022 yılları arasında Bakanlık merkez teşkilatında görev yaptı. 2022-2023 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş olarak görev yaptı. 21.07.2023 tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliği Genel Sekreteri olarak atandı. İngilizce bilen Pektaş, evli ve iki çocuk babasıdır. Kaynak: İçişleri Bakanlığında üst düzey atama