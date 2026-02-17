17 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa'da ziyaret edeceği Adva Zafer Anıtı'na çelenk bırakacak.

- Ulusal Saray'da resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

(Addis Ababa)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Valiler Buluşması" programına katılacak.

(TBMM/19.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı" ile "Valiler Buluşması" programına iştirak edecek.

(Ankara/11.30/14.30)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenecek "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi" ile İstanbul'da "1. Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı Kapanış Oturumu"na katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/16.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni"ne iştirak edecek.

(Konya/12.00)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Valiler Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenecek "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi"nde yer alacak.

(Ankara/10.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin Sincan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

6- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını ve ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'te düzenlenecek "Organize Sanayi Bölgelerinde Meslek Yüksekokullarının Yaygınlaştırılması Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/15.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(İstanbul/20.45)

2- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor-Boluspor, İstanbulspor-Esenler Erokspor maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/14.30/İstanbul/17.00/20.00)

3- Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları başlayacak, Türk Telekom-Trabzonspor ve Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçları oynanacak.

(Ankara/18.00/İstanbul/20.30)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Zerenspor, Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Schwerin/20.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Daikin, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Paris/22.00)