Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak

Türkiye, hafta sonuna soğuk ve yer yer karlı hava ile giriyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre cumartesi günü Trakya genelinde kar yağışı etkili olacak. Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde karın zeminde tutması beklenirken, İstanbul'da ise deniz suyu sıcaklığı ve şehirleşmeye bağlı ısı adası etkisi nedeniyle yağışın sınırlı kalacağı belirtiliyor. Soğuk hava kütlesinin Balkanlar üzerinden gelmesi nedeniyle karın daha çok sınır hattına yakın bölgelerde etkili olacağı ifade ediliyor.

Trakya'da Zeminde Tutacak Kar Bekleniyor

Uzmanların değerlendirmesine göre, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Edirne başta olmak üzere Trakya'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı başlayacak. Pazar günü de kar örtüsünün bölgede yerini koruması bekleniyor.

Kar yağışının sadece Trakya ile sınırlı kalmayacağı; Çanakkale ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde de etkili olacağı bildiriliyor. Sistem daha sonra Batı Karadeniz'e doğru ilerleyerek Bolu, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevresinde de kar yağışına yol açabilecek.

İstanbul'da Neden Kar Beklenmiyor?

Meteoroloji kaynakları, İstanbul'da kar ihtimalinin zayıf olduğunu belirtiyor. Bunun temel nedenleri arasında deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi ve şehir merkezinde oluşan ısı adası etkisi gösteriliyor. Ayrıca soğuk hava dalgasının merkezinin Bulgaristan üzerinden gelmesi, yağışın daha çok Edirne ve çevresinde yoğunlaşmasına yol açıyor.

Mart Ayı Mevsim Normallerinde Geçecek

Uzmanlara göre bu yıl mart ayında sert ve uzun süreli bir soğuk hava beklenmiyor. Halk arasında sıkça kullanılan "Mart kapıdan baktırır, kazma küret yaktırır" sözü bu yıl için geçerli olmayacak gibi görünüyor.

Tahminlere göre mart ayının ilk günlerinde en yüksek sıcaklıklar 9-11 derece civarında seyredecek. Ayın sonuna doğru ise sıcaklıkların 15-17 derece bandına yükselmesi öngörülüyor. En düşük sıcaklıkların ise genel olarak 3-7 derece aralığında olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, kısa süreli soğuk hava ve kar geçişlerine rağmen mart ayının genelinde mevsim normallerine yakın bir hava tablosunun hakim olacağını değerlendiriyor.