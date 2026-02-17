Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak

Meteoroloji uzmanları, Trakya'da hafta sonu kar yağışı beklendiğini ancak mart ayının genelinde mevsim normallerinin hakim olacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 08:20, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 08:40
Yazdır
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak

Türkiye, hafta sonuna soğuk ve yer yer karlı hava ile giriyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre cumartesi günü Trakya genelinde kar yağışı etkili olacak. Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde karın zeminde tutması beklenirken, İstanbul'da ise deniz suyu sıcaklığı ve şehirleşmeye bağlı ısı adası etkisi nedeniyle yağışın sınırlı kalacağı belirtiliyor. Soğuk hava kütlesinin Balkanlar üzerinden gelmesi nedeniyle karın daha çok sınır hattına yakın bölgelerde etkili olacağı ifade ediliyor.

Trakya'da Zeminde Tutacak Kar Bekleniyor

Uzmanların değerlendirmesine göre, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Edirne başta olmak üzere Trakya'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı başlayacak. Pazar günü de kar örtüsünün bölgede yerini koruması bekleniyor.

Kar yağışının sadece Trakya ile sınırlı kalmayacağı; Çanakkale ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde de etkili olacağı bildiriliyor. Sistem daha sonra Batı Karadeniz'e doğru ilerleyerek Bolu, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevresinde de kar yağışına yol açabilecek.

İstanbul'da Neden Kar Beklenmiyor?

Meteoroloji kaynakları, İstanbul'da kar ihtimalinin zayıf olduğunu belirtiyor. Bunun temel nedenleri arasında deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi ve şehir merkezinde oluşan ısı adası etkisi gösteriliyor. Ayrıca soğuk hava dalgasının merkezinin Bulgaristan üzerinden gelmesi, yağışın daha çok Edirne ve çevresinde yoğunlaşmasına yol açıyor.

Mart Ayı Mevsim Normallerinde Geçecek

Uzmanlara göre bu yıl mart ayında sert ve uzun süreli bir soğuk hava beklenmiyor. Halk arasında sıkça kullanılan "Mart kapıdan baktırır, kazma küret yaktırır" sözü bu yıl için geçerli olmayacak gibi görünüyor.

Tahminlere göre mart ayının ilk günlerinde en yüksek sıcaklıklar 9-11 derece civarında seyredecek. Ayın sonuna doğru ise sıcaklıkların 15-17 derece bandına yükselmesi öngörülüyor. En düşük sıcaklıkların ise genel olarak 3-7 derece aralığında olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, kısa süreli soğuk hava ve kar geçişlerine rağmen mart ayının genelinde mevsim normallerine yakın bir hava tablosunun hakim olacağını değerlendiriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber