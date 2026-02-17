Mehmet Ağar'dan İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Ziyaret

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası kamuoyuna yansıyan görüntüler siyasi kulislerde farklı yorumlara neden olurken, Ağar iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağar, ziyaretin devlet geleneği çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, farklı anlamlar yüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

"Devlette Böyle Ziyaret Usulleri Vardır"

Ziyaretin ardından konuşan Mehmet Ağar, İçişleri Bakanlığı'nda görev değişikliklerinde benzer ziyaretlerin yapıldığını söyledi. Ağar, "Bakan beyi ziyaret etmemin ne mesajı olabilir? Devlette böyle ziyaret usulleri vardır. Her İçişleri Bakanı değişikliğinde gider, 'hayırlı olsun' derim ve ayrılırım. Bunun altında başka niyetler aranmalı" ifadelerini kullandı.

Mustafa Çiftçi'nin kendi bakanlığı döneminde kaymakamlık sınavını kazanarak göreve başladığını belirten Ağar, her iki ismin de Erzurum Valiliği yapmış olmasının ziyarete ayrı bir anlam yüklenmemesi gerektiğini dile getirdi.