Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı

Başıboş sokak köpeği sorunu bitmiyor. Meclis'ten geçtiğimiz aylarda geçen yasaya göre, Türkye'nin kronik sorunu haline gelen başıboş köpeklerin toplanması ve güvenli barınaklara alınması gerekiyor.

Ancak bazı belediyeler, valilikler bu kararı uygulamıyor. Uygulanmayan her karar, vatandaşların canını yakıyor.

SALDIRININ ADRESİ ADANA

Bu kez Adana'da bir kadın, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde H.Ç., evinden bakkala ekmek almaya çıktığı sırada 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

ARKADAŞI KURTARDI

Köpeklerin arasında kalan H.Ç., kendini kurtaramadı ve yere düştü. Sokaktan geçen arkadaşının yardımıyla köpeklerin arasından kurtarılan H.Ç., başından yaralandı.

ŞİKAYET ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan H.Ç., tedavisinin tamamlanmasından sonra taburcu edildi.

H.Ç.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"UCUZ KURTULDUK"

Olayla ilgili konuşan amca Orhan Çelik, şunları söyledi:

"Mithatpaşa Mahallesi'nde sabah saat 10.00 civarında 3 köpeğin saldırısı meydana geldi. O noktada köpekler sürekli gruplar halinde geziyordu.

Yeğenim bakkala ekmek almaya gittiği sırada olay gerçekleşti. Ucuz kurtulduk. Olayın olduğu sırada komşumuzun kızı oradan geçerken yeğenimi kurtarmış.

İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Şu an kafasında 20 santimlik bir açık var. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptı. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatacağız."