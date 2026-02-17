Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 08:58, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 09:22
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, "Züber" markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt gözaltına alındı